Мужчину нашли спустя два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме завершились поиски мужчины с татуировкой совы. Андрея Горожанцева искали с 10 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - сообщили волонтеры.

Поисками мужчины занимались представители поискового отряда и сотрудники городской полиции. Ранее в Свердловской области завершились поиски 15-летней школьницы. Подростка нашли сотрудники МВД.

- Ребенок найден сотрудниками полиции. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено. Благодарим за содействие! – сообщили в МУ МВД России по ЗАТО города Новоуральск и поселка Уральский.

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