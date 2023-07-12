Профессор кафедры УрФУ рассказала, от чего зависят скачки курса рубля и валюты

На курс рубля влияет дефицит бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курс валюты изменяется из-за нескольких факторов: фундаментальных, спекулятивных, долгосрочных, краткосрочных. Из фундаментальных и долгосрочных факторов сразу можно сказать - доллар и евро в ближайшее время не подешевеют.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказала эксперт Людмила Ружанская.

По словам финансиста, главная проблема российской экономики – это зависимость от экспорта. В этом отношении Европа от нашего газа частично зависит. Например, Испания увеличила потребление российского газа на 22 %. Однако объемы торговли газа и нефти постепенно сокращаются.

- Отмечается тенденция приобретения национальной валюты Китая. Нам эта валюта нужна для того, чтобы торговать там, где эта валюта принимается. Мы активно сотрудничаем с Китаем, поэтому власти покупают Юань. Тем самым, поддерживают не только национальную валюту другой страны, но и товарооборот с Китаем, - рассказывает Людмила Ружанская.

Людмила Ружанская рассказала, от чего зависит курс национальной валюты. Фото: радио КП

Также на курс рубля влияет дефицит бюджета. Дефицит бюджета - это обязательства государства, незакрытые в текущем моменте. Соответственно, чтобы преодолеть этот дефицит, надо недостающие средства откуда-то взять. Можно печатать деньги. Однако это не совсем надежный способ, поскольку может привести к росту инфляции. Другой метод - выпуск государственных ценных бумаг-облигаций. Это один из методов борьбы с инфляцией, но такой процесс влияет на стоимость денег, потому что увеличиваются на процентные ставки. Кредиты дорожают, что приводит к снижению покупательской способности населения.

- Что касается российский импорта, то после определенных политических событий он начал восстанавливаться и расти. Российский бизнес очень адаптивен. Во многих отношениях бизнес наладил поставки между другими странами. Те, кто привозят в Россию импортные товары, нуждаются в национальной валюте. Бизнес тратит валюту. Тем самым, спрос на валюту с ростом импорта растет. Для того чтобы импорт не так сильно влиял на рубль, в нашей стране активно ведется политика импортозамещения, - говорит эксперт.

Что касается приобретения и продажи валюты. Здесь нельзя дать точный совет, так как спрогнозировать ближайшие изменения курса доллара и евро будет крайне трудно в связи с нестабильной экономической обстановкой в стране и в мире.