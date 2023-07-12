Владислав Пинаев встретиться с иностранными делегациями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижний Тагил приедет делегация Китая, Зимбабве и Таджикистана. Встречи представителей стран с мэром города состоятся в ближайшие дни. Об этом на своей личной странице во «ВКонтакте» сообщил градоначальник Владислав Пинаев.

- Завтра в Нижний Тагил приедут делегации Китая и Зимбабве. А послезавтра – Таджикистана, - написал мэр.

Помимо этого, на следующей неделе Владислав Пинаев планирует встретиться с представителем банка в Свердловской области. Глава Нижнего Тагила обсудит с ним обязательства Промсвязьбанк, нужды Уралвагонзавода и Химзавод «Планта». Запланирована и встреча с представителем Сбербанка.

Ранее Уралвагонзавод посетил Премьер-министр Беларуси. Политика сопроводили генеральный директор завода Александр Потапов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой и Председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрий Пантус.

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