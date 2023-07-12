На Урале ВАЗ столкнулся с мотоблоком, в кузове которого находились трое детей

Юноша решил покатать детвору на необычном транспорте. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Талицком районе Свердловской области произошло ДТП с участием мотоблока. Водитель на ВАЗ-2114 въехал в подростка, везущего детей, на мотоблоке. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась накануне. 45-летний водитель отечественного авто, потеряв контроль за движением, наехал на мотоблок. Им управлял 14-летний парень. Необычный транспорт юноше дал отец, чтобы тот вывез мусор с придомовой территории. Как парень закончил дело, решил прокатать на мотоблоке местную детвору: двух девятилетних и одного шестилетнего мальчиков.

- В результате столкновения водитель мотоблока и девятилетний мальчик получили травмы, госпитализированы в местную больницу, двоим детям оказана разовая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, - рассказали в ГИБДД.

На данный момент решается вопрос с привлечением к ответственности родителей детей и подростка.

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