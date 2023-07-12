Свердловчанин убил свою знакомую из-за ссоры

Ведется расследование уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысертском районе Свердловской области мужчина убил свою знакомую. Теперь мужчине грозит реальный срок. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

Инцидент произошел 27 июля в коттеджном поселке. Будучи пьяным, мужчина поссорился со своей знакомой. Конфликт перерос в драку. Мужчина несколько раз ударил женщину кулаком по голове, а затем добил ножом в шею. От полученных травм жертва скончалась на месте.

- Установить и задержать обвиняемого удалось 30 июня. Задержан мужчина был на территории Екатеринбурга, куда он скрылся после совершения преступления, - рассказали в СУ СК.

Как оказалось, ранее нападавший уже был судим за кражи причинение тяжкого вреда. В колонии он провел больше 10 лет. Женщину он знал, потому что выполнял работы на участке в коттеджном поселке.

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Следователи собирают доказательства. Рецидивиста заключили под стражу.

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