От Арктики до космоса: инновации ЮУрГУ на ИННОПРОМ-2023

Фото: Евгений Загоскин

«Арктический автобус», искусственный интеллект для космических ракет и другие новинки показал Южно-Уральский государственный университет в Екатеринбурге на выставке ИННОПРОМ-2023.

Среди разработок Южно-Уральского государственного университета - «Арктический автобус», раздаточные коробки для полноприводных автомобилей и колесной техники отечественного производства, демонстратор двигательной установки с центральным телом, систему управления и контроля с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с полностью многоразовой ракетой-носителем, комплекс экологического мониторинга, инновационный материал для теплоизоляции труб, аналогов которому нет в России и в мире.

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