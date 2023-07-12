Состояние малыша, выпавшего из окна на Вторчермете, стабилизировалось

Ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачам удалось стабилизировать состояние малыша, выпавшего с пятого этажа на Вторчермете. За жизнь ребенка продолжают бороться. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения по Свердловской области.

- Состояние ребенка удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым. Проводится весь комплекс мероприятий по лечению и уходу за маленьким пациентом, - рассказали в Минздраве.

Напомним, страшный инцидент произошел вечером 10 июля в Екатеринбурге. Малыш самостоятельно залез на окно, которое было открыто. Несчастный случай произошел в комнате общежития, где находились его родители, а также двое детей в возрасте года и двух лет.

- При этом взрослые после употребления алкоголя спали, а их младший ребенок, предоставленный сам себе, играл на диване. При падении он получил тяжелые травмы и был госпитализирован, - пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

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