В Свердловской области искусственный интеллект будет защищать леса от пожара

Сервис сможет прогнозировать лесные пожары Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области искусственный интеллект станет помогать спасателям защищать леса от пожаров. Накануне соглашение было подписано между министром природных ресурсов и экологии региона Денисом Мамонтовым и управляющим отделением Сбербанка Владиславом Шиленко.

- Цифровые сервисы на основе искусственного интеллекта сегодня могут решать множество задач в сфере природопользования, помогая достижению важнейшей цели по улучшению качества жизни свердловчан, – отметил Денис Мамонтов.

Министр назвал подписанное соглашением хорошим фундаментом для дальнейшего сотрудничества. Договоренность заключили в ходе ИННОПРОМ – 2023. Стороны договорились внедрить сервис на основе искусственного интеллекта для мониторинга несанкционированных свалок и бытовых отходов. Также сервис сможет следить за незаконной вырубкой леса и прогнозировать лесные пожары.

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