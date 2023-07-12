В Каменске-Уральском жители жалуются на отсутствие мобильной связи

Жалобы об отсутствии связи поступали от свердловчан, имеющих разных мобильных операторов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Каменске-Уральском часть жителей осталась без мобильной связи. Своими жалобами они поделились с порталом KU66.RU.

Жалобы об отсутствии связи поступали от свердловчан, имеющих разных мобильных операторов. Одна свердловчанка, пользующаяся услугами «Мегафона», рассказала, что связь пропала. Другая пожаловалась на неполадки с «Йота». Третья женщина- пользователь МТС сообщила, что у нее и вовсе неделю не работает мобильный интернет.

В компании «Мегафон» прокомментировали сбой. Как оказалось, оператор уже был в курсе неполадок. На место аварии выехала бригада.

- У абонентов в некоторых районах Каменска-Уральского могут наблюдаться сложности с голосовой связью и мобильным интернетом из-за повреждения оптико-волоконной линии. На месте уже работает бригада технических специалистов, чтобы максимально оперативно восстановить все сервисы, - рассказали в «Мегафон».

Вскоре у жителей города наладилась мобильная связь.

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