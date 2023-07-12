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НовостиЭкономика12 июля 2023 7:33

В Екатеринбурге запустят производство белорусских лифтов

Соглашение об этом подписали на выставке «Иннопром»
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Лифты для уральских новостроек будут изготавливать в Академическом районе

Лифты для уральских новостроек будут изготавливать в Академическом районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На международной промышленной выставке «Иннопром», которая с 9 по 13 июля 2023 года проходит в Екатеринбурге Министерство промышленности Белоруссии и Правительство Свердловской области подписали соглашение о производстве белорусских лифтов в уральской столице. Производственная площадка разместится в Академическом районе. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Лифты Могилевского завода лифтового оборудования, произведенные в Екатеринбурге, будут устанавливать в уральских новостройках.

- Это не очередное производство, а развитие сборки инновационных скоростных лифтов, скорость 4 метра в секунду и выше, - рассказал представитель группы компаний «Кортос» Александр Копин.