В Екатеринбурге вынесли приговор банде нарколаборантов

На суде мужчины не признали своей вины. Фото: Свердловский областной суд

В Екатеринбурге перед судом предстала группировка, организовавшая нарколабораторию. В ней двое мужчин создавали синтетические наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

С ноября 2021 года по февраль 2022 года Злобин и Хасанов производили запрещенные вещества. За это время мужчины создали несколько килограмм синтетических наркотиков. Их они продавали в «Даркнете». Сообщник, чью личность пока не установили, раскладывал «закладки» по Дегтярску.

- Впоследствии во время обыска в арендуемой осужденными квартире, сотрудниками УФСБ по Свердловской области было изъято более 3,5 кг наркотических средств, прекурсоры, химические вещества и лабораторное оборудование для синтеза синтетических наркотических средств, - рассказали в суде.

На суде мужчины не признали вину. Однако доказательной базы хватило, чтобы вынести банде приговор. Злобина приговорили к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей. А Хасанов отправится в колонию на 17 лет. Также он обязан оплатить штраф в 400 тысяч рублей.

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