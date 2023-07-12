Эдуард Россель объяснил, как и зачем появился «Иннопром»

Россель вспомнил о временах создания "Иннопрома" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель посетил выставку «Иннопром-2023», после чего рассказал о том, как и почему возникло это масштабное мероприятие. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам легендарного уральского политика, международную промышленную выставку задумывали во время развития выставки вооружений Russia Arms Expo, которую много лет проводили на полигоне «Старатель» под Нижним Тагилом.

- В ходе ее реализации появился запрос на гражданские технические инновации, был задуман «Иннопром», - говорит Эдуард Россель.

Что касается развития промышленности в России, по словам политика, нам не хватает «китайской жесткости» для достижения еще лучших результатов, а также четкого порядка во взаимодействии госорганов с разработчиками и производителями.