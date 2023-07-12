В Верхней Пышме начались поиски 43-летнего мужчины с татуировкой совы

На теле у мужчины несколько татуировок. Фото: «Прорыв»

В Верхней Пышме ищут 43-летнего мужчину. О местонахождении Андрея Горожанцева неизвестно с 10 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

- Приметы – рост 173 сантиметра, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза голубого цвета, - рассказали волонтеры.

В день исчезновения мужчина был одет в бирюзовые штаны с принтом из красно-белых букв и темно-синие штаны «Adidas» с белыми лампасами. А на ногах у Андрея Горожанцева были обуты черно-белые кроссовки. На шее у мужчины татуировка совы, на руке «цветной рукав», а на груди татуировка-надпись.

Сейчас писки мужчины ведут волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Андрей Горожанцев, сообщите об этом в отдел МВД России «Верхнепышминский». Для этого вам нужно позвонить по телефону +7 (34368) 5-43-44 или 112. Также вы можете обратиться со всей имеющейся информацией к руководителю поискового отряда Наталии, набрав 89000440220.

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