В Свердловской области действуют 27 лесных пожаров

Пожар раздувается шквалистым ветром Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области активны 27 лесных пожара. Их площадь достигает 1255 гектаров. Такие показатели зарегистрированы на утро 12 июля. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу.

На Среднем Урале сложилась непростая обстановка в связи с аномальной жарой. 11 июля в регионе был установлен новый температурный рекорд, температура воздуха прогрелась до +40 градусов. Это поспособствовало увеличению числа пожаров.

- Самые близкие к Екатеринбургу – два лесных пожара в Березовском лесничестве (357 и 187 гектаров) и два в Невьянском лесничестве (101 и 91 гектар). Все четыре находятся в районе озера Аятское. Вчера они действовали на небольших площадях, но к вечеру их раздуло шквалистым северным ветром как раз в сторону Екатеринбурга, - рассказал начальник Департамента Олег Сандаков.

Отмечается, что 12 июля ветер должен смениться на южный, а смог рассеяться. На данный момент решается вопрос о введение режима ЧС муниципального характера в лесах Верхней Пышмы и Невьянска.

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