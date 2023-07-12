Свердловскую область накрыл смог из-за лесных пожаров

Из-за отсутствия осадков и сильном ветре смог быстро распространяется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область погрузилась в смог. Такая ситуация сложилась из-за лесных пожаров. Об этом уральцев предупредило региональное МЧС.

В связи с этим, спасатели порекомендовали свердловчанам держать окна домов закрытыми, если же они открыты, то занавешивать мокрой марлей, больше пить и есть фрукты, по максимуму ограничить себя в курении, не выпивать алкоголь и отказаться от прогулок. Также в МЧС посоветовали провести влажную уборку, а при сильном недомогании обратиться к врачу.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали и в Департаменте лесного хозяйства УрФО.

- Ситуация непростая, в Екатеринбурге стоит сильная жара, побиты температурные рекорды за всю 190-летнюю историю наблюдений – столбики термометров поднялись до +40 градусов. При отсутствии осадков и сильном ветре дым от возникающих пожаров разносится на большие расстояния. Кроме того, и в городе случаются пожары – например, в ночь на 12 июля горела промзона, пострадали автомобили, из-за чего жители также почувствовали запах гари, - отметил начальник Департамента Олег Сандаков.

Напомним, ночью 12 июля, в Екатеринбурге произошел серьезный пожар. Огонь охватил 1500 квадратных метров. С возгоранием боролись 45 спасателей. К счастью, в ЧП никто не пострадал.

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