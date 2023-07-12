На Среднем Урале может появится завод по производству лифтового оборудования

На производстве смогут создавать до 500 лифтов в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области может появится завод по производству лифтового оборудования. Соглашение между компаниями «КОРТРОС» и «Могилевский завод лифтового машиностроения» было подписано в присутствии правительства региона в рамках ИННОПРОМа.

На производстве смогут создавать до 500 лифтов в год. Первое оборудование станут устанавливать в микрорайоне «Академический – 2». Его начнут строить в 2023 году.

- Это будет инновационное высокоскоростное оборудование со скоростью 2,5 метра в секунду, а чуть позже и четыре метра в секунду. В ходе обсуждения данного проекта с белорусской стороной мы планировали старт проекта в ближайшее время – уже в этом году. На сегодняшний день рассматриваются несколько участков в Академическом, - отметил директор по закупкам ГК «КОРТРОС» Александр Копин.

Новый завод планируют также разместить в Академическом. В рамках соглашения предусмотрены различные варианты сотрудничества участников.

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