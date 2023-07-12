В Новоуральске третьи сутки ищут 15-летнюю девочку

Девочка пропала 9 июля. Фото: МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский

В Новоуральске третьи сутки ищут пропавшую 15-летнюю девочку. О местонахождении Анжелики Филипповой ничего не известно с 9 июля. Вечером того дня она ушла из дома и так и не вернулась. Об этом сообщают в МУ МВД России по ЗАТО города Новоуральск и поселка Уральский.

- Приметы: на вид 15-16 лет, среднего телосложения, рост около 165-170, глаза светлые, волосы до плеч, выбриты виски и затылок, - рассказали в полиции.

В день исчезновения девочка была одета в черную футболку и бежевые шорты. На ногах у нее были обуты серые кроссовки на толстой подошве. При себе у Анжелики была фиолетовая поясная сумка. К особым приметам девочки можно отнести пирсинг в носу и несколько проколов в ушах.

Если вам известно, где может находится 15-летняя девочка, сообщите об этом в дежурную часть полиции, набрав 8 (34370)4-57-57.

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