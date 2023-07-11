В Екатеринбурге задымился автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ

97 автобус, который ехал в сторону Рудного, сильно задымился. Пассажиры покидали автобус в панике. Причины этого происшествия неизвестны.

- Те, кто сидел сзади, говорят было два хлопка, и затем повалил дым на улице и в салоне, - рассказали “Инцидент Екатеринбург”.

Транспорт встал на остановке "Спортбаза".

Ранее в Екатеринбурге произошла авария с двумя троллейбусами. Она спровоцировала затор на улице Карла Либкнехта.

Напоминаем, в Екатеринбурге достигнут температурный максимум. До этого была самая жаркая ночь. Роспотребнадзор Свердловской области призвал сократить рабочий день из-за жары, а санитарные врачи советуют соблюдать питьевой режим и меньше выходить на улицу.