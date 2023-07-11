В Екатеринбурге достигнут абсолютный температурный максимум

В Екатеринбурге впервые +40 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 11 июля в Екатеринбурге был достигнут абсолютный температурный максимум. Воздух прогрелся до +40,0°C. Предыдущий рекорд в +39.1°C продержался 3 года с 16 июля 2020 года. Теперь на третьем месте по температурным рекордам стоит значение +38,8°C от 1 июля 1911 года.

-Это абсолютный максимум за 187 лет наблюдений, - сообщают метеорологи.

Напоминаем, ранее Роспотребнадзор Свердловской области призвал сократить рабочий день из-за жары. Также, санитарные врачи советуют соблюдать питьевой режим и меньше выходить на улицу.

Уже 12 июля Свердловскую область накроет непогодой - ожидается сильный ветер и ливень. Местами будет крупный град, сильные дожди, ливни, грозы, и шквалистое усиление ветра до 27 метров в секунду.