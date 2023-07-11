На ИННОПРОМе 2023 китайские производители презентовали новый седан

Автомобиль представлен на стенде дружественной Китайской Народной Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ИННОПРОМе 2023 презентовали новый седан Changan Lamore. Он представлен на стенде дружественной Китайской Народной Республики.

Машины бренда Changan c первого дня ИННОПРОМа пользуются популярностью среди гостей выставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас в линейке 14 моделей, доступных на российском рынке. На выставке представлены пять. Это модели визитной карточки нашего бренда - серии Uni, а также новинка - седан Lamore, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор по маркетингу Виктор Кобзев.

В салонах седан появится до конца года. Стоимость пока не оглашается. Под капотом расположен 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 л.с. Внутри - кожаный салон, светодиодная светотехника, цифровая приборная панель и медиасистема с большим вертикальным экраном.

Внутри кожаный салон, цифровая приборная панель и медиасистема с большим вертикальным экраном Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У Changan есть девять собственных научно-исследовательских центров в шести странах мира. К примеру, дизайн кузова у нас разрабатывается в Турине, а двигатели и коробки передач в Англии, - добавляет Виктор Кобзев.

Седан появится в салонах до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Машины бренда c первого дня ИННОПРОМа пользуются популярностью среди гостей выставки. Их также успели оценить Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель.

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