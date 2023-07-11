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НовостиОбщество11 июля 2023 15:38

На ИННОПРОМе 2023 китайские производители презентовали новый седан

Его мощность составляет 180 л.с
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Автомобиль представлен на стенде дружественной Китайской Народной Республики

Автомобиль представлен на стенде дружественной Китайской Народной Республики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ИННОПРОМе 2023 презентовали новый седан Changan Lamore. Он представлен на стенде дружественной Китайской Народной Республики.

Машины бренда Changan c первого дня ИННОПРОМа пользуются популярностью среди гостей выставки

Машины бренда Changan c первого дня ИННОПРОМа пользуются популярностью среди гостей выставки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас в линейке 14 моделей, доступных на российском рынке. На выставке представлены пять. Это модели визитной карточки нашего бренда - серии Uni, а также новинка - седан Lamore, - рассказал «КП-Екатеринбург» директор по маркетингу Виктор Кобзев.

В салонах седан появится до конца года. Стоимость пока не оглашается. Под капотом расположен 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 л.с. Внутри - кожаный салон, светодиодная светотехника, цифровая приборная панель и медиасистема с большим вертикальным экраном.

Внутри кожаный салон, цифровая приборная панель и медиасистема с большим вертикальным экраном

Внутри кожаный салон, цифровая приборная панель и медиасистема с большим вертикальным экраном

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У Changan есть девять собственных научно-исследовательских центров в шести странах мира. К примеру, дизайн кузова у нас разрабатывается в Турине, а двигатели и коробки передач в Англии, - добавляет Виктор Кобзев.

Седан появится в салонах до конца года

Седан появится в салонах до конца года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Машины бренда c первого дня ИННОПРОМа пользуются популярностью среди гостей выставки. Их также успели оценить Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель.

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