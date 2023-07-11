Екатеринбургского студента сняли с крыши электропоезда

Молодой человек проехал на крыше электрички 140 км Фото: Алексей БУЛАТОВ

На станции Нижний Тагил сняли с крыши электрички 26-летнего молодого человека. Он забрался туда в 3 часа ночи на станции Первомайская в Екатеринбурге. Любителем экстремальных поездок оказался студент одного из крупнейших ВУЗов Екатеринбурга. Он пояснил, что это позволяет ему сэкономить деньги и дарит острые ощущения. Также молодой человек подметил, что "зацепингом" занимается уже 5 лет.

-Со слов нарушителя, если бы не внимательность машиниста, он бы и дальше путешествовал на крыше состава вплоть до конечной станции, - рассказали в МВД России на станции Нижний Тагил.

Стражи порядка привлекли путешественника-экстремала к административной ответственности по статье 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте», с назначением наказания в виде штрафа на сумму 2000 рублей.