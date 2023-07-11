В центре Екатеринбурга авария с участием двух троллейбусов

В ДТП попали два троллейбуса Фото: Дарья ЧИПУРИНА

В Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта недалеко от остановки “Архитектурная академия” столкнулись два троллейбуса. Причины столкновения пока неизвестны.

- Авария произошла прямо перед светофором. Врезались два троллейбуса. Несильно, как мне показалось. Не факт, что столкновение вообще есть. Сначала водители пытались что-то решить между собой, потом разошлись. Видимо, ждали ГИБДД. Спустя несколько минут начала скапливаться пробка и из троллейбусов, и из остального транспорта. В течение 20-30 минут проблема не решилась. Все так и стояли, - рассказал «КП-Екатеринбург» читатель, ставший очевидцем столкновения.

“КП-Екатеринбург” запросила информацию в ГИБДД по Екатеринбургу. Там сообщили, что информация к ним пока не поступала.