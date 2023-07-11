Евгений Куйвашев представил ВИП-гостям новые разработки уральцев

Евгений Куйвашев показал гостям разработки Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения Уральского федерального университета. Фото: Департамент информационной политики

Уральская столица в 13-й раз гостеприимно встретила гостей и участников Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

На открытии выставки, 10 июля 2023 года, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал прорывные разработки уральских предприятий председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, премьер-министру Республики Беларусь Роману Головченко и главе Правительства Республики Казахстан Алихану Смаилову.

Евгений Куйвашев показал гостям разработки Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения Уральского федерального университета. Одна из них – вентиляторное колесо высокого давления, которое используется в агротехнике.

В числе новаций представлены изделия из композитного самосмазывающего ударопрочного материала от компании «Интелл Росс», флотационная установка от предприятия «Уралхим Экспорт» и другие.

Увидев авиатехнику Уральского завода гражданской авиации, Роман Головченко отметил, что республика намерена совместно с предприятием разработать 19-местный пассажирский самолет.

На стенде «Трубной металлургической компании» и Группы «Синара» губернатор познакомил гостей с новой моделью электропоезда «Ласточка». Она оснащена отечественным двигателем и оборудованием. В кооперации с заводом «Уральские локомотивы» участвуют более 160 российских, белорусских и казахских компаний.

Напомним, страной-партнером ИННОПРОМ-2023 стала Республики Беларусь, которая презентовала на своем стенде станкоинструментальную промышленность. В том числе – продукцию, произведенную совместно с российскими партнерами.

Свои экспозиции представили партнеры из Казахстана и Китайской Народной Республики, которая участвует здесь в VII Российско-Китайском ЭКСПО.