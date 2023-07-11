На Средний Урал надвигаются ливни, грозы и крупный град

Непогода ожидается 12 и 13 июля Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловскую область придут ливни, грозы и крупный град. Ветер достигнет 27 метров в секунду. Непогода ожидается 12 и 13 июля. Об этом сообщил в региональном ГУ МЧС.

- По данным синоптиков 12 и 13 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 27 метров в секунду, - рассказали спасатели.

Сотрудники МЧС попросили свердловчан быть более бдительными и соблюдать все меры безопасности. Во время непогоды уральцам советуют оставаться дома. Тех, кто запланировал походы и сплавы, убедительно просят перенести мероприятия.

Напомним, накануне, 10 июля, в Свердловской области был зафиксирован температурный рекорд. В столицы среднего Урала температура воздуха раскалилась до +38 градусов. Однако в Уральском Гидрометцентре уверили, что аномальная жара скоро покинет регион.

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