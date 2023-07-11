За год в три раза вырос спрос на сэндвич-панели с алюминиевой облицовкой

Рынок сэндвич-панелей с коррозионностойким покрытием быстро растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алюминиевая Ассоциация прогнозирует, что в 2023 году потребление сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой вырастет на 300% по сравнению с 2022 годом и достигнет отметки в 200 000 м2, что составит 4% рынка сэндвич-панелей с коррозионностойкими покрытиями.

- Применение алюминия в сэндвич-панелях увеличивает жизненный срок эксплуатации ограждающих конструкций в два раза, и обеспечивают их защиту от сквозной коррозии, в сравнении с оцинкованными решениями. Спрос на такой инновационный продукт будет только расти. Причина проста – это ресурсная экономика, применение алюминия позволяет снизить стоимость владения за счет более длительного цикла эксплуатации, а значит, расширение использования алюминия неизбежно, - сказал эксперт Алюминиевой Ассоциации Роман Селин.

В России разработка сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой началась в марте 2020 года, а в апреле 2022 года были выпущены первые партии продукции. Серийное производство освоено на семи заводах в РФ, к концу 2023 года число партнеров достигнет десяти. Суммарно в 2022 году было изготовлено 50 000 м2 инновационных панелей.

В целом рынок сэндвич-панелей с коррозионностойким покрытием оценивается в 4,7 млн м2 ежегодно.

Сэндвич-панели с алюминиевой облицовкой востребованы для строительства животноводческих и агротехнических комплексов, складов для хранения агрессивных веществ и материалов, комплексов холодильных промышленных складов, а также объектов химической, нефтегазовой, пищевой, фармацевтической, медицинской промышленности и ряда других стратегических направлений, например, объекты строительства в Арктической зоне.