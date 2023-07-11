Гости ИННОПРОМа обыграли искусственный интеллект в бильярд

Задача игры крайне проста: нужно бросить шарик в лунку так, чтобы набрать большее количество очков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одной из популярных экспозиций на международной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге стал бильярдный стол с роботом, которого нужно обыграть.

На поле 13 лунок, каждая - с определенным количеством баллов: от 15 до 80. Задача игры крайне проста: нужно бросить шарик в лунку так, чтобы набрать большее количество очков.

- Робот при этом просчитывает силу и дальность броска, а также опираясь на ход соперника, сбивает ваши шары из лунок, - объясняют представители стенда.

В прочем, по их словам, некоторым гостям выставки даже удалось его обыграть. Корреспондент «КП-Екатеринбург» тоже попыталась это сделать, однако в этот раз искусственный интеллект оказался сильнее.

- Надо признаться, такая игра очень затягивает. Хочется потренироваться и играть так, чтобы обойти автобота, - заявила корреспондент редакции.

Интерактивный бильярдный стол, по словам организаторов, сделан для привлечения внимания гостей выставки. В массовое производство его выход не планируется.