В Нижнем Тагиле виновник массового ДТП отправился в колонию

С Лапухина взыскали 800 тысяч рублей моральной компенсации в счет ребенка и супруги погибшего мужчины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле перед судом предстал виновник массового ДТП, в котором погиб человек. Свердловчанина Антона Лапухина судили за нарушение ПДД, повлекшее смерть. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ДТП произошло 29 ноября 2022 года. Лапухин двигался на BMW Х5 по улице Челюскинцев. Из-за превышения скорости и небрежности автомобиль занесло и вынесло на встречную полосу. Так произошло столкновение с внедорожником Chevrolet Niva, за рулем которого был 46-летний мужчина. Отечественное авто откинуло на ПАЗ. Само авто наехало на ограждение. Потом BMW въехала в Škoda Fabia, управляемую женщиной. А затем еще и Hyundai Solaris.

Водитель Niva получил сквозное ранение в грудь. Его легкие повредило металлической трубой. Мужчина умер на месте.

- Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью, возместил моральный вред на сумму 1,2 миллиона рублей, - рассказали в ведомстве.

Виновного водителя осудила на 2,5 года. Помимо этого, мужчине запрещено управлять машиной два года. С Лапухина взыскали 800 тысяч рублей моральной компенсации в счет ребенка и супруги погибшего мужчины.

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