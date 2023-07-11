В Екатеринбурге движение по улице Онежской перекроют в четыре этапа

Причиной перекрытия стало благоустройство в зоне возведения объекта капитального строительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до конца октября перекроют движение по улице Онежской. Ограничения будут проходить в четыре этапа. Об этом сообщили в администрации города.

- На данных участках будут установлены дорожные знаки и указатели, а по завершении работ – восстановлены все элементы нарушенного благоустройства, - рассказали в мэрии.

Причиной перекрытия стало благоустройство в зоне возведения объекта капитального строительства. Первый этап начнется 1 августа и продлится до 23 августа. Движение будет ограничено напротив дома на Онежской, 9. С 24 августа по 16 сентября движение перекроют от Онежской, 9 до переулка Столярного. Третий этап перекрытия пройдет с 17 сентября по 6 октября. Проезд будет запрещен от переулка Столярного до Онежской, 2А. С 7 по 26 октября движение ограничат от Онежской, 2А до улицы Шатурской.

В администрации Екатеринбурга попросили отнестись к ограничениям с пониманием и заранее выбирать путь объезда.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru