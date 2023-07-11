Мобильный интернет от билайн назвали самым надежным в екатеринбургских пробках

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ИАА TelecomDaily проверило надежность мобильного интернета пяти операторов в Екатеринбурге. В июне эксперт агентства проехал более сотни километров по улицам города, включая наиболее густонаселённые спальные районы и деловые центры. Отдельно связь тестировалась в пробках – на дорогах, где обычно наблюдается повышенный трафик в утренний и вечерний часы пик.

В маршрут исследования попали улицы Высоцкого, Малышева, Халтурина, проспект Космонавтов, перекрестки Восточной и Декабристов, Объездной и Амундсена, пересечение Вильгельма де Геннина и Краснолесья, а также выезды из микрорайонов Академический, ВИЗ, Вторчермет, ЖБИ, Уралмаш и Эльмаш в центр города.

Эксперт издания оценивал надежность мобильного интернета по двум ключевым параметрам: стабильность самого соединения и уровень задержки сигнала, или, говоря «технически», пинг. Измерения проводились с помощью специального оборудования TEMS Investigation* с использованием СИМ-карт всех операторов.

В частности, стабильность соединения была проверена с помощью загрузки так называемой эталонной страницы Кеплера. Она содержит в себе все основные виды контента: текст, визуал и видео. По данному параметру лучшие показатели у билайна – успешность загрузки страницы в сети этого оператора составила 100%. При этом, среднее значение по городу – 99,7%.

Что касается замеров пинга, здесь опять же лидером среди операторов оказался билайн. Эта характеристика должна стремиться к нулю, то есть чем этот показатель ниже, тем лучше. У билайна он равняется всего 62,1 миллисекундам (среднее значение по городу – 78,6 миллисекунды).

Между тем, по данным TelecomDaily, средняя скорость мобильного интернета в сетях операторов в Екатеринбурге достигает 37,3 Мбит/с, что в 2 раза выше, чем по России в целом.

«Сегодня все чаще абоненты, перемещаясь по городу, пользуются интернетом со смартфона, так как во время работы или отдыха можно комфортно общаться онлайн и решать многие задачи с помощью мобильных сервисов. Поэтому последние несколько лет мы уделяем особое внимание развитию сети на загруженных городских улицах, дорогах с большим трафиком, в деловых центрах и на территории жилых комплексов. И результаты исследования издания “Телеком Дейли” подтверждают, что эффект от проделанной работы заметен даже экспертам и билайн лидирует по ряду показателей, которые наиболее важны для абонентов. Мы продолжим поддерживать заданный нами уровень качества связи, чтобы клиенты не задумывались о скорости мобильного интернета и были уверены в надежности нашей сети даже в движении», – комментирует директор Екатеринбургского отделения билайн Ильдар Фахрутдинов.

Весь текст исследования можно прочитать на сайте издания.

*TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation) – измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем

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