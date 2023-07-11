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НовостиПроисшествия11 июля 2023 9:58

Выпавший с пятого этажа на Вторчермете малыш доставлен в реанимацию

За жизнь крохи борются врачи
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Вечером 10 июля малыш выпал из окна на улице Титова

Вечером 10 июля малыш выпал из окна на улице Титова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпавший из окна общежития на улице Титова годовалый малыш доставлен в реанимацию. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе медицинского учреждения отказались комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну.

- Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказываются всю необходимую медицинскую помощь, - отметили в минздраве Свердловской области.

Ранее в Следственном комитете сообщили о начале доследственной проверки.

- По предварительным данным, сведений о том, что ребёнок мог получить травму в результате умышленных противоправных действий посторонних лиц, не имеется, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Известно, что мальчик выпал из окна вечером 10 июля. В этот момент родители спали. Мать и отчима уже привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- В семье также воспитывается старшая девочка, которая в данный момент помещена в медицинское учреждение. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев, - добавили в УМВД.

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