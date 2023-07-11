Выпавший с пятого этажа на Вторчермете малыш доставлен в реанимацию

Вечером 10 июля малыш выпал из окна на улице Титова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпавший из окна общежития на улице Титова годовалый малыш доставлен в реанимацию. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе медицинского учреждения отказались комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну.

- Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказываются всю необходимую медицинскую помощь, - отметили в минздраве Свердловской области.

Ранее в Следственном комитете сообщили о начале доследственной проверки.

- По предварительным данным, сведений о том, что ребёнок мог получить травму в результате умышленных противоправных действий посторонних лиц, не имеется, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Известно, что мальчик выпал из окна вечером 10 июля. В этот момент родители спали. Мать и отчима уже привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

- В семье также воспитывается старшая девочка, которая в данный момент помещена в медицинское учреждение. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашивает очевидцев, - добавили в УМВД.

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