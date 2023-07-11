Новый температурный рекорд зафиксирован в Свердловской и Курганской областях

10 июля воздух в Екатеринбурге раскалился до 38,3 градуса Фото: Иван МАКЕЕВ

Температурные рекорды зафиксированы в двух регионах УрФО. 10 июля температура в Свердловской и Курганской областях превысила +37 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского Гидрометцентра.

- Воздух в Екатеринбурге раскалился до 38,3 градуса, до этого рекорд тепла этих суток принадлежал 2020 году (35,5 градуса). Суточный максимум температуры также превышен в Кургане: 10 июля было 37,6 градуса, прежний рекорд этого дня 35,1 градуса был отмечен в 2008 году, - рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

По данным Гидрометцентра жара сохранится и 11 июля. Температура в регионах может достигать 34-39 градусов. Только 12 июля зной отступит, а столбики термометров упадут до 24 градусов. Такая погода сохранится до 18 июля. Ночью воздух будет остывать до 14 градусов. Также в Свердловской области ожидаются регулярные кратковременные дожди и облачность.

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