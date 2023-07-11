В мэрии Верхней Пышмы рассказали, как будет следовать автобус до Екатеринбурга

Весь путь обойдется свердловчанам в 40 рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В мэрии Верхней Пышмы рассказали, как будет следовать автобус №333а до Екатеринбурга. Транспорт вводят вместо трамвая №333. Об этом сообщили в администрации города.
- Обращаем внимание, что автобус будет курсировать от автобусной остановки «Металлургов» в Верхней Пышме до станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге и в обратном направлении, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Всего на поездки в автобусе будет введено четыре тарифа. За 23 рубля свердловчане смогут проехать от остановки «Металлургов» в Верхней Пышме до развилки. 31 рубль будет стоить поездка от «Металлургов» до «Радиостанции» в Екатеринбурге. От остановки «Озеро Лебяжье» до улицы Фрезеровщиков в Екатеринбурге можно доехать за 23 рубля. Весь путь обойдется в 40 рублей.
Напомним, с 15 по 13 августа трамвай №333 перестанет курсировать между Верхней Пышмой и Екатеринбургом. Причиной тому стали ремонтные работы для врезки строящегося трамвайного депо в существующую дорожную сеть, его открытия и запуска.
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