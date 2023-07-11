В Екатеринбурге зафиксировали самую жаркую ночь

Екатеринбург пережил самую жаркую ночь за всю историю метеонаблюдений Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге ночь на 11 июля 2023 года стала самой жаркой за всю историю метеонаблюдений. Столбики термометров держались на отметке в +25 градусов. Об этом со ссылкой на синоптика Алексея Пулина пишет издание «ФедералПресс».

По данным эксперта, сейчас Свердловская область находится под властью атмосферного тропического фронта, из-за чего в регионе стоит аномальная жара, и идут кратковременные дожди.

Отметим, что вторник, 11 июля, в Екатеринбурге – самый жаркий день на этой недели. Столбики термометров приближаются к отметке в +40 градусов.