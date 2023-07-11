В полиции Нижнего Тагила рассказали, как не стать жертвой аферистов

Не нужно разговаривать с незнакомцами по телефону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Нижнего Тагила рассказали горожанам, как не стать жертвами мошенников, которые активно используют для обмана социальные сети и телефонную связь. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Руководство отдела полиции №18 встретилось с сотрудниками и жителями пансионата «Тагильский», где рассказали о популярных схемах мошенничества, дав советы, как сохранить свои сбережения от аферистов.

Часто мошенники звонят людям и представляются работниками банков или правоохранительных органов. Они сообщают о снятии денег или оформления кредита, убеждая граждан перевести свои деньги на «безопасные счета».

Также, преступники говорят пожилым людям, что их родственник попал в ДТП и для того, чтобы не завели уголовное дело, нужно перевести крупную сумму денег.

В полиции Нижнего Тагила подчеркнули, что сотрудники органов правопорядка никогда не решают служебные вопросы по телефону, она вызывают граждан для объяснений по повестке.

Стражи порядка напомнили, что никогда не нужно разговаривать с незнакомцами по телефону.