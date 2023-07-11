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НовостиНедвижимость11 июля 2023 7:56

В Каменске-Уральском благоустраивают территорию для активных горожан

Здесь ждут велосипедистов и пешеходов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Очередной этап благоустройства практически завершен. Фото: пресс-служба Администрации Каменска-Уральского

Очередной этап благоустройства практически завершен. Фото: пресс-служба Администрации Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском близится к завершению благоустройство общественной территории в районе улицы Шестакова. Об этом сообщает портал KU66.RU.

По концепции здесь сделан акцент на активном отдыхе для велосипедистов и пешеходов. На площадке разместили всего две скамейки. Рядом есть несколько дорожек для пользователей средств индивидуальной мобильности – велосипедистов и самокатчиков.

На благоустройство участка от улицы Челябинской до дома №19 по улице Шестакова потратили 29,5 миллиона рублей. В этом году работы ведутся на участке от улицы Шестакова до улицы Калинина.