В Каменске-Уральском благоустраивают территорию для активных горожан

Очередной этап благоустройства практически завершен. Фото: пресс-служба Администрации Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском близится к завершению благоустройство общественной территории в районе улицы Шестакова. Об этом сообщает портал KU66.RU.

По концепции здесь сделан акцент на активном отдыхе для велосипедистов и пешеходов. На площадке разместили всего две скамейки. Рядом есть несколько дорожек для пользователей средств индивидуальной мобильности – велосипедистов и самокатчиков.

На благоустройство участка от улицы Челябинской до дома №19 по улице Шестакова потратили 29,5 миллиона рублей. В этом году работы ведутся на участке от улицы Шестакова до улицы Калинина.