Под Нижней Турой произошла массовая авария, в которой пострадали четыре человека

Столкновение случилось утром 11 июля. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На Серовском тракте под Нижней Турой произошло массовое ДТП с участием двух грузовиков. В аварии пострадали четыре человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Столкновение случилось утром 11 июля. Водитель на Купава выехал на встречную полосу из-за чего столкнулся с ГАЗелью. При столкновении грузовик откинуло на легковушку ЗАЗ Chance.

Водитель на Купава выехал на встречную полосу из-за чего столкнулся с ГАЗелью. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторам удалось узнать, что 35-летний водитель большегруза вез продукты из Екатеринбурга в Лесной. Мужчина имеет водительский стаж 12 лет. Ранее он уже привлекался к административной ответственности. Автолюбитель получил различные травмы, его госпитализировали.

За рулем легковушки находился 21-летний молодой человек. Он и его 18-летний пассажир получили телесные повреждения. Их доставили в больницу. 62-летний водитель ГАЗель также пострадал при столкновении. Оба невиновных водителя оказались трезвыми.

- В больнице у водителя «Купава 5701-0000311» будет взята кровь для проведения исследования, по результатам которой будет установлено, в каком состоянии находился водитель, - рассказали в ГИБДД.

Проводится расследование. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На месте автоинспекторы провели замеры. На участке дороги временно вводилось ограничение, на данный момент оно уже снято. Проводится расследование.

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