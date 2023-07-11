Под Екатеринбургом построят дом на 600 квартир для заводчан

В жилой дом заселят сотрудников двух крупных заводов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысертском городском округе построят жилой дом на 600 квартир для работников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода. Соответствующее соглашение подписано на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2023. Об этом сообщает ОТВ-Екатеринбург.

Дом построят на первом этапе возведения многофункционального жилого комплекса для сотрудников предприятий Сысертского городского округа. В проект вложат 14 миллиардов рублей. На 600-квартирный дом потратят 2,2 миллиарда рублей.

- Мы рады, что пилотный проект строительства жилья для промпредприятий в нашем регионе реализуется именно в нашем муниципалитете, - рассказал на выставке глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских.