В Екатеринбурге стартовало Российско-Китайское ЭКСПО

Экспозиция Русско-Китайского ЭКСПО растянулась на десяти тысячах квадратных метров. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области стартовало Российско-Китайское ЭКСПО. В регионе выставка проходит уже в седьмой раз. Однако четыре года до этого ее не проводили. Темой ЭКСПО – 2023 стал - «Новый импульс для китайско-российского практического сотрудничества».

- Выставка охватывает такие отрасли, как сельское хозяйство, машиностроение, цифровая экономика, строительство, коммерция, бытовое оборудование, - отметили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Темой ЭКСПО – 2023 стал - «Новый импульс для китайско-российского практического сотрудничества». Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Экспозиция Русско-Китайского ЭКСПО растянулась на десяти тысячах квадратных метров. Она разместилась на базе ИННОПРОМа. На выставке свои труды представят больше 370 китайских компаний, в их числе 161 производитель.

Мероприятие посетили заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор провинции Хэйлунцзян КНР Лян Хуэйлин.

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