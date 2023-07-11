Глава СК России заинтересовался состоянием аварийного дома, в котором вынуждены жить свердловчане

Глава Следственного комитета России заинтересовался состоянием аварийного дома в Невьянском ГО
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Следственного комитета РФ заинтересовался состоянием аварийного дома в Невьянском городском округе. В многоквартирнике без удобств вынуждены проживать свердловчане. Председатель ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования. Об этом сообщили в СУ СК Р.
- Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - рассказали в ведомстве.
Накануне в эфире федерального телеканала жители аварийного дома пожаловались на отсутствие отопления в квартирах. Однако проблему никто не пытается решить, люди продолжают жить в плохих условиях. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Ранее Александр Бастрыкин взял на контроль дело об издевательствах над девятилетним свердловчанином. Глава СК заинтересовался случившимся в лагере «Гурино».
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