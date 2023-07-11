В Салехарде мужчины получили условный срок за попытку продать нелегальный алкоголь

Обвиняемых приговорили к полутора годам лишения свободы условно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ямальском городе Салехард суд вынес приговор двум предпринимателям, которые пытались продать контрафактный алкоголь в одном из баров города. У мужчин изъяли 2 460 бутылок водки известных марок. Об этом пишет портал «Ямал 1».

- Алкоголь они закупили со складов в Кировской области без акцизных марок, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Обвиняемых приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Также они заплатят штраф – 100 тысяч и 200 тысяч рублей.

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