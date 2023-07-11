В Салехарде мужчины получили условный срок за попытку продать нелегальный алкоголь

Обвиняемых приговорили к полутора годам лишения свободы условно
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В ямальском городе Салехард суд вынес приговор двум предпринимателям, которые пытались продать контрафактный алкоголь в одном из баров города. У мужчин изъяли 2 460 бутылок водки известных марок. Об этом пишет портал «Ямал 1».
- Алкоголь они закупили со складов в Кировской области без акцизных марок, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Ямала.
Обвиняемых приговорили к полутора годам лишения свободы условно. Также они заплатят штраф – 100 тысяч и 200 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru