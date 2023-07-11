В Екатеринбурге воспитательница детского сада ударила ребенка проводом

Свердловская прокуратура заинтересовалась произошедшим в садике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге воспитательница детского сада на Уралмаше ударила малыша проводом для зарядки телефонов. Свое поведение она объяснила жаркой погодой и усталостью. Об этом сообщил портал Е1.

Инцидент произошел накануне в подготовительной группе, куда детей перевели 26 июня из-за ремонта другого учреждения. Однако ребята по возрасту отличаются, часть детей младше на год-два.

- Жаркая погода, все дети вымотались, не слушались. Я пошла ставить телефон на зарядку, но не успела. Они опять все зашумели. У меня в руке просто оказался зарядник, и я одного мальчика зарядником стукнула, вот и все. Это, вот, ну вспышка какая-то, накипело уже. Последняя капля была, - объяснила воспитательница.

Об инциденте стало известно 8 июля. Одна из мамочек заметила на руке у ребенка след от удара. Родители уверены, что подобное происходит в группе не первый раз. Свердловская прокуратура заинтересовалась произошедшим. Ведомство проводит проверку.

- Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольного учреждения в части соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - пояснили в региональной прокуратуре.

При наличии оснований в дальнейшем будут приняты меры прокурорского реагирования. Инцидент прокомментировали и в полиции города.

- Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции номер 15 Орджоникидзевского района. Проводятся проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru