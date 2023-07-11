Жители Нижнего Тагила отправили гуманитарную помощь в четыре точки Донбасса

К следующей отправке планируется отшить флисовые кофты и амуницию для осени. Фото: администрация Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила собрали и отправили гуманитарную помощь для бойцов СВО. Груз получат сразу в четырех точках. Об этом сообщили в администрации города.

В отправке принял участие заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров. Груз будет идти до получателей двое суток.

- Мы хотели бы сказать слова благодарности всем, кто участвовал в формировании гуманитарного груза, всем неравнодушным тагильчанам, общественным организациям, предприятиям. Кроме заказа, поступившего от наших ребят, мы отправляем на Донбасс этой машиной очень много медикаментов и медицинских изделий, - подчеркнул Валерий Суров.

На этот раз в груз попали маскировочные сети для защиты техники, изготовленные тагильчанином, служащим в передвижном госпитале. Мужчина недавно вернулся домой в отпуск. К следующей отправке планируется отшить флисовые кофты и амуницию для осени.

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