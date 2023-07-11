Губернатор Свердловской области провел встречу с премьер-министром России

Встреча состоялась 10 июля. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с премьер-министром России. Михаил Мишустин отметил поступательное развитие уральского региона. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Встреча состоялась 10 июля. В этот же день председатель правительства России прибыл в Екатеринбург, чтобы посетить ИННОПРОМ – 2023. В ходе деловой беседы политики обсудили развитие экономики, привлечение инвестиций и реализации прорывных проектов.

- В первую очередь хочу поблагодарить за организацию ИННОПРОМа, за соорганизацию с Минпромторгом, с нашими коллегами из Беларуси, все проходит на очень высоком уровне — я слышу отзывы от наших коллег: от премьер-министра Казахстана, премьер-министра Беларуси. В первую очередь на сегодняшний день и Екатеринбург, и область развиваются очень поступательно, - отметил Михаил Мишустин.

В свою очередь, губернатор заверил, что все проекты, направленные на повышение качества жизни, в скором времени будут реализованы. Евгений Куйвашев пояснил, что валовой региональный продукт увеличился на 5%, по данным за 2022 год. Он превысил три триллиона рублей. Помимо этого, в области появилась 60 значимых социальных объектов.

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