В Екатеринбурге отмечен температурный максимум

Достигнут суточный температурный максимум Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 10 июля в Екатеринбурге был достигнут суточный температурный максимум. Воздух прогрелся до +38,3 °C.

-Всего лишь пятый раз за всю историю наблюдений на метеостанции температура поднялась выше +38 градусов, - сообщил метеоролог Алексей Пулин в социальных сетях.

Абсолютный температурный рекорд был достигнут в 2020 году, тогда 16 июля воздух прогрелся до +39,1°C.

Ранее Роспотребнадзор Свердловской области призвал сократить рабочий день из-за жары. Также, санитарные врачи советуют соблюдать питьевой режим и меньше выходить на улицу.

Напоминаем, 12 июля жара спадет, дневная температура воздуха опустится до +23°C. Из-за холодного фронта с Запада в ночь на четверг пройдет дождь, а в пятницу будет отмечаться грозовая активность.