В Академический район Екатеринбурга будет ходить троллейбус

Фото: Администрация Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга сообщила, что с 1 августа этого года в Академический район будет ходить троллейбус №28. На линию выйдут только новые, современные машины. Маршрут пройдет от конечной остановки Академгородок по улице Амундсена – Сахарова – Вильгельма де Геннина – Краснолесье – Амундсена –Щорса до конечной остановки ЦПКиО.

-Запуск троллейбуса стал частью проекта по модернизации системы общественного транспорта Академического, а также реконструкции улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии в новый район города, - сообщили в Администрации города.

Машины оснащены валидаторами для оплаты проезда, кондиционером с системой климат-контроля, USB-розетками, устройством вызова экстренных оперативных служб, видеонаблюдением и системой контроля за состоянием водителя, а также системой для опускания пола для удобства входа и выхода маломобильных групп граждан.