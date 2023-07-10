«Сима-Ленд» построит мини-город за 50 млрд рублей под Екатеринбургом

Проект реализуется в течение пяти лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания уральского мецената Андрея Симановского возведет мини-город на площади 166 гектаров в Сысертском районе. Макет представили на международной выставке ИННОПРОМ-2023.

- Западнее поселка Патруша идет строительство распределительного центра и офисных зданий «Сима-Ленда». Вдоль Челябинского тракта также будет выстроен жилой квартал, рассчитанный на 17,5 тысяч человек, - рассказали «КП-Екатеринбург» представители стенда.

На жилой территории также будет расположен парк, а на здании логистического центра компании золотая статуя. В проект вложено около 50 миллиардов рублей. Его реализация планируется в течение пяти лет. Сам логистический центр пойдет в эксплуатацию уже в следующем году.

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