Сила технологий: какие банковские сервисы представят на Иннопроме-2023

Фото: пресс-служба Сбербанка

Все участники выставки смогут ознакомиться с опытом образовательной платформы Сбера Edutoria по разработке программ для развития сотрудников

Технологические сервисы для бизнеса и частных клиентов, разработки на основе искусственного интеллекта и цифровые решения для приоритетных отраслей экономики — эти и другие продукты Сбер представит на своем стенде с 10 по 13 июля на международной промышленной выставке «Иннопром-2023».

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

- Передовые технологии и инструменты цифровизации сегодня применяются во всех сферах экономики. И в этом году на стенде Сбера будет представлен целый комплекс услуг для госсектора, здравоохранения, образования и бизнеса — все разработки призваны сделать жизнь людей проще и повысить ее качество. Обсудить тренды и перспективы развития цифровых технологий наши корпоративные клиенты смогут на деловых мероприятиях, организованных Сбером.

Сервис СберЗдоровье представит свои медицинские цифровые продукты, протестировать которые участники выставки смогут прямо на месте. Сервис является лидером российского MedTech-рынка, на котором представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу, онлайн-медицина, дистанционный мониторинг пациентов с ХНИЗ, корпоративная медицинская поддержка.

Компания СберМедИИ представит на выставке аппаратно-программный комплекс мобильной диагностики «Цифровой ФАП». Комплекс представляет собой диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и ИИ-сервисам.

Все участники выставки смогут ознакомиться с опытом образовательной платформы Сбера Edutoria по разработке программ для развития сотрудников. Сервисы Edutoria помогут замотивировать персонал обучаться и углублять свои профессиональные навыки.

Еще один образовательный продукт Сбера – «Школа 21». Это бесплатная школа программирования, которая дает возможность всем желающим старше 18 лет стать ИТ-специалистом.

При помощи генеративной модели Сбера Kandinsky каждый посетитель стенда сможет создать уникальное изображение, распечатать картинку и забрать себе на память. Нейросеть за несколько секунд создаст изображение на основе введенного текста.