Екатеринбургский охранник ранил ножом своего коллегу

Охранник ранил коллегу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге охранник поругался со своим коллегой, ударил его ножом и попал в жизненно-важные органы. До этого коллеги выпивали, а после - поругались из-за предыдущего места работы потерпевшего. Инцидент произошел в ноябре 2022 года, однако приговор вынесли только сейчас.

-Жизнь потерпевшего была спасена в результате оказанной ему в дальнейшем квалифицированной медпомощи, - сообщил “КП-Екатеринбург” старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

-Потерпевший в тот ноябрьский вечер решил со своим партнёром по охранной деятельности отпраздновать свой день рождения, - уточнили в УМВД по городу Екатеринбургу.

Ранее мы рассказывали о похожем случае, тогда охранник ударил ножом в грудную клетку другого охранника.