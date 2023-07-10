В фонтанах Нижнего Тагила запретили купаться

В Нижнем Тагиле запретили купаться в фонтанах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле стало заметно увеличение случаев купания детей в фонтане на Площади Славы, и это вызывает серьезное беспокойство властей и жителей города. Купание в фонтанах является опасным и несет риск для здоровья и безопасности детей, напоминают в Tagil.Life.

Купание в фонтанах может привести к различным травмам, таким как ссадины, ушибы, переломы или даже утопление. Кроме того, вода в фонтанах не подвергается регулярной обработке и может быть загрязнена бактериями и другими микроорганизмами, что повышает риск заражения различными заболеваниями, включая кожные и желудочно-кишечные инфекции.

- В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, не очищается и не обеззараживается как в бассейнах, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов, - предупредило Управление Роспотребнадзора Свердловской области.

Ранее “КП-Екатеринбург” рассказывала, о том, что купаться в фонтанах запрещено. Это может обернуться кишечной или респираторной инфекцией.