Михаил Мишустин оценил организацию выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге

Встреча прошла 10 июля в Екатеринбурге Фото: Данил СВЕЧКОВ

На площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ в понедельник, 10 июля, прошла рабочая встреча между Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Она состоялась уже после того, как российский премьер лично осмотрел стенды выставки и выступил на Стратегической сессии. Председатель правительства РФ отметил, что мероприятие проходит на очень высоком уровне.

- Хочу поблагодарить вас за организацию выставки ИННОПРОМ с Минпромторгом и нашими партнерами из Белоруссии, - обратился Михаил Мишустин к Евгению Куйвашеву. - Я слышал отзывы от коллег - премьер-министра Белоруссии и премьер-министра Казахстана. Все проходит на очень высоком уровне.

На встрече глава Свердловской области также рассказал об экономических достижениях Свердловской области, а также о том, как проходит строительство кампуса для студентов УрФУ рядом с площадкой «Екатеринбург-Экспо», где и проходит ИННОПРОМ.

- Строительство кампуса идет в срок, - сказал Евгений Куйвашев. - Все бюджетные обязательства были выполнены. Кроме того помог и бизнес.

Михаил Мишустин на встрече похвалил Свердловскую область за планомерное развитие, отметив, что и Свердловская область и Екатеринбург развиваются поступательно.